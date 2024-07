Cesc Fábregas é confirmado técnico do Como

O espanhol Cesc Fábregas foi confirmado como treinador do Calcio Como com contrato até 2028, indicou nesta sexta-feira (19) o clube lombardo, recentemente promovido à primeira divisão italiana (Serie A).

O ex-jogador da seleção espanhola, que conquistou a Copa do Mundo de 2010 com a 'Roja', assinou por "quatro anos", disse o Calcio Como 1907 em seu comunicado.

Fábregas, hoje com 37 anos, já fez parte da comissão técnica do clube e atuou como técnico interino em alguns jogos de 2023, antes de se tornar assistente de Osian Roberts na campanha do Como de acesso à elite do 'Calcio' após 21 anos de ausência.