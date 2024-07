Barinas, a terra de Chávez que virou as costas para Maduro

O bairro Nicolás Maduro votou na oposição nas eleições venezuelanas de 28 de julho. Fundado há 17 anos em um terreno invadido no estado de Barinas, terra do falecido líder socialista Hugo Chávez, seus moradores hoje se dizem "abandonados".

Barinas já virou as costas para Maduro, que busca um terceiro mandato para completar 18 anos no poder. Este antigo reduto pró-governo, sempre controlado por membros da família Chávez, passou para as mãos da oposição em 2022.

O gesto inspira muitos opositores devido ao paralelo com as eleições presidenciais deste ano. O principal candidato da época foi desclassificado e substituído por um desconhecido que teve que enfrentar o gigantesco aparato do Estado a serviço do chavismo.