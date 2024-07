Ataque com drone reivindicado pelos huthis do Iêmen deixa um morto em Tel Aviv

Uma pessoa morreu nesta sexta-feira (19) no centro de Tel Aviv em um ataque com drone reivindicado pelos huthis do Iêmen, um movimento rebelde aliado do Irã e com sua base a 2 mil quilômetros de distância de Israel. O Exército israelense informou que no ataque foi utilizado "um drone muito grande", capaz de "percorrer longas distâncias". O ataque também deixou quatro feridos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O dispositivo foi detectado pelo Exército israelense, mas "uma falha humana" impediu o acionamento dos sistemas de interceptação e defesa, informou uma fonte militar à imprensa.

O ataque aconteceu nove meses após o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza. Os huthis, aliados do Hamas, reivindicaram o ataque, que apresentaram como "uma operação militar qualitativa" direcionada contra "alvos importantes na área ocupada de Jafa, conhecida em Israel com o nome de Tel Aviv", afirmou o porta-voz militar do grupo rebelde, Yahya Saree, em um comunicado. Os huthis, que governam parte do Iêmen, executaram vários ataques contra navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden nos últimos meses.

O grupo rebelde afirma que atua em solidariedade com os palestinos de Gaza. No último, os huthis alertaram que "não hesitariam em ampliar suas operações militares (...) até o fim da agressão" no território cercado por Israel. Os huthis já reivindicaram ataques contra a cidade israelense de Eilat, perto do Mar Vermelho, mas o ataque desta sexta-feira é a primeira operação confirmada contra a megalópole de Tel Aviv. - "Forte explosão" - A polícia israelense anunciou que recebeu centenas de alertas a partir das 3H00 sobre uma "forte explosão" em Tel Aviv. A explosão atingiu um prédio próximo a um anexo da embaixada dos Estados Unidos, segundo um correspondente da AFP. Um homem de 50 anos foi encontrado morto em seu apartamento, informou a polícia. A vítima foi atingida por estilhaços.

O Magen David Adom, o serviço de emergência israelense, informou que prestou atendimento a um homem e uma mulher feridos em sua casa e outros dois feridos na rua. As quatro pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos "relativamente leves". Segundo um morador do centro da cidade, a explosão foi tão forte que o acordou no meio da noite. "Tudo tremeu", disse à AFP. "Nenhuma sirene de alerta foi acionada", afirmou o Exército. A Força Aérea ampliou as operações para "proteger o espaço aéreo israelense".