Argentina pede desculpas à França após acusá-la de 'hipócrita' e 'colonialista' por cantos de futebol

O governo argentino se desculpou com a França por um comentário da vice-presidente Victoria Villarruel, que qualificou o país europeu como "colonialista" e os franceses como "hipócritas" frente ao racismo, após um debate suscitado por cantos da seleção de futebol 'Albiceleste' considerados racistas e homofóbicos, confirmou a presidência nesta sexta-feira (19).

Karina Milei, secretária da Presidência e irmã do presidente Javier Milei, foi nesta sexta-feira à embaixada da França "explicar que o infeliz comentário ocorrido nas redes sociais foi a título pessoal e que não é a posição do governo misturar questões esportivas com questões diplomáticas", expressou o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em coletiva de imprensa.

Na quarta-feira, Villarruel publicou no X um apoio ao jogador de futebol da seleção argentina Enzo Fernández, questionado na França por que em meio à comemoração do título da Copa América, em 14 de julho, entoou um polêmico cântico futebolístico contra os franceses considerado racista e homofóbico, segundo o vídeo que circulou nas redes.