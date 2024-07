Álvaro Morata deixa Atlético de Madrid e assina com Milan

"Morata assinou com o clube rossonero até 30 de junho de 2028, com opção de prorrogação por mais um ano", disse o clube lombardo em um comunicado.

Morata disputou todas as partidas da Espanha na Euro-2024, marcando seu único gol do torneio no jogo contra a Croácia, que deu início à participação dos espanóis na competição.

Ele marcou 36 gols em 80 jogos com a camisa da 'Roja'.

Morata retorna à Itália depois de duas passagens pela Juventus, rival do Milan, onde conquistou dois campeonatos e três Copas da Itália.

O atacante espanhol também jogou pelo inglês Chelsea, onde conquistou uma Copa da Inglaterra, e pelo Real Madrid (em 2014 e 2017), anos em que a equipe 'merengue' conquistou a Liga dos Campeões.

O Milan, que terminou em segundo lugar na Serie A na temporada passada, 19 pontos atrás do campeão Inter de Milão, inicia o campeonato com um novo treinador, Paulo Fonseca, e com uma visita ao Torino no dia 17 de agosto.

