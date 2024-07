Republicanos cortejam e ganham apoiadores entre os americanos mais jovens

Este estudante do ensino médio faz parte de um número crescente de adolescentes que desafiam os estereótipos liberais dos eleitores mais jovens nos Estados Unidos e apoiam o ex-presidente Trump (2017-2021).

Caden Schaefer-Rose terá apenas 18 anos quando ocorrerem as eleições presidenciais americanas em novembro, mas já está determinado a emitir seu primeiro voto a favor do magnata republicano Donald Trump.

Caden conheceu Trump em 2016, vendo-o na televisão durante sua agitada campanha eleitoral naquele ano. Outros jovens eleitores novatos no evento mencionaram que sua primeira lembrança do magnata foi vê-lo em uma breve aparição em "Esqueceram de Mim 2" ou como o impetuoso chefe no programa de TV “O Aprendiz”.

"Eu simplesmente me conectei com ele. Eu tinha apenas oito anos naquela época, mas pude ver que ele era alguém que eventualmente poderia admirar", confessou Schaefer-Rose.

O mesmo aconteceu com Matthew Paley, um jovem de 19 anos de Nova Jersey que estava se divertindo do lado de fora do estádio onde ocorria a Convenção Republicana.