Reino Unido relança sua relação com a Europa em reunião de alto nível

O encontro acontece no monumental Palácio de Blenheim, perto de Oxford, para um diálogo com líderes de um espaço que vai da Espanha à Moldávia.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, recebeu nesta quinta-feira (18) dezenas de líderes europeus para discutir a situação na Ucrânia e a imigração ilegal, em um encontro que serviu também para relançar a delicada relação do Reino Unido com a Europa.

O Palácio de Blenheim, um dos maiores do Reino Unido e considerado Patrimônio Mundial desde 1987, é o local de nascimento do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill.

"Se alguém na Europa tenta resolver problemas pelas costas de outra pessoa ou mesmo às custas de outra pessoa (…) Por que deveríamos considerar essa pessoa?", disse Zelensky sem mencionar Orbán, que estava na mesma sala.

Segundo o presidente ucraniano, "a UE e a Otan podem resolver todos os seus problemas sem esse único indivíduo".

Zelensky tem na agenda desta quinta-feira reuniões bilaterais com Starmer, encontro com o rei Charles III e diálogo com executivos de empresas do segmento de defesa.

- Nova fase da relação -

Ao chegar ao poder, Starmer havia anunciado que o seu governo se esforçaria para relançar a relação do Reino Unido com a Europa, depois das tensões causadas pelo Brexit.

Segundo Starmer, nesta nova fase o Reino Unido "não estará focado nas nossas diferenças, mas sim nos valores que compartilhamos".