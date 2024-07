Reino Unido inicia reunião europeia de alto nível para falar sobre Ucrânia e imigração

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, iniciou nesta quinta-feira (18) a quarta reunião da Comunidade Política Europeia (CPE), com o compromisso de restaurar os laços britânicos com o resto da Europa.

"Se alguém na Europa tenta resolver problemas pelas costas de outra pessoa ou mesmo às custas de outra pessoa (...) Por que deveríamos considerar essa pessoa?", disse Zelensky, sem mencionar Orbán, que estava na mesma sala.

Segundo o presidente ucraniano, "a UE e a Otan podem resolver todos os seus problemas sem aquele único indivíduo".

Ao chegar ao Palácio de Blenheim, Zelensky fez um apelo dramático para manter a unidade europeia em apoio à Ucrânia.

"É necessário manter a unidade na Europa, porque a unidade leva sempre a decisões fortes", observou.

Zelensky tem na agenda uma reunião bilateral com o primeiro-ministro Starmer, um encontro com o rei Charles III e um diálogo com executivos de empresas do segmento da defesa.

- Entregas à Ucrânia chegam tarde -