Recuperação do lobo-cinzento gera preocupação e alegria na Europa

Os lobos-cinzentos foram praticamente exterminados há um século na Europa, mas recentemente recuperaram seu crescimento devido aos esforços de preservação.

No entanto, o aumento de sua população de predadores gera protestos por parte dos agricultores e preocupação nos ambientalistas.

Em 2023, havia matilhas reprodutoras de lobos-cinzentos em 23 países da União Europeia, com uma população total de cerca de 20.300 animais, o que fez com que a espécie tivesse contatos cada vez mais frequentes com humanos.