Policial é atacado com faca em Paris, sem indícios de 'motivação terrorista'

O chefe de polícia Laurent Nunez disse que não há "motivação terrorista no momento, nem uma relação" com os Jogos Olímpicos, que começam em 26 de julho na capital francesa.

Um policial foi ferido com uma faca na tarde desta quinta-feira (18) em Paris por um indivíduo que depois foi baleado por um agente e ambos estão em estado grave, mas as autoridades francesas informaram que, por enquanto, não há indícios de uma "motivação terrorista".

"Os policiais tentaram prender um ladrão que [...] sacou uma faca e feriu um policial no braço", afirmou à AFP a prefeita do 8º distrito de Paris, Jeanne d'Hauteserre. "O policial defendeu seu colega e atirou no abdômen" do agressor, acrescentou.

Este ataque ocorre a oito dias da abertura dos Jogos Olímpicos na cidade, período em que será mobilizado um grande dispositivo de segurança.

