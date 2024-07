Petróleo fecha estável com mercado mantendo prudência

Os preços internacionais do petróleo fecharam nesta quinta-feira (18) praticamente no equilíbrio, com um mercado prudente diante das intenções da Opep, da saúde da demanda e de uma economia americana em desaceleração.

Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte para entrega em setembro avançou 0,03%, para 85,11 dólares. Em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em agosto caiu 0,04%, para 82,82 dólares. Durante toda a sessão, as cotações se mantiveram em equilíbrio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos fatores que influenciaram o desempenho da commodity foi a redução de reservas nos Estados Unidos, que estão em seu nível mais baixo em cinco anos, segundo reportou ontem a Agência de Informação sobre Energia (EIA, na sigla em inglês) do país.