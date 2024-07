Partido do presidente Assad vence eleições legislativas na Síria

O partido Baath, no poder na Síria, conquistou a maioria dos assentos nas eleições legislativas realizadas em zonas governamentais, com uma taxa de participação inferior a 40%, de acordo com os resultados oficiais.

Estas são as quartas eleições legislativas desde o início da guerra civil em 2011, que causou mais de meio milhão de mortes, fragmentou o país e deslocou milhões de pessoas, na ausência de uma verdadeira oposição local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A taxa de participação foi de 38,16%, segundo Murad, ante 33,17% nas eleições legislativas de 2020.