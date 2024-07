Paris restringe acesso às margens do Sena oito dias antes dos Jogos

O acesso às margens do Sena é controlado em toda a capital.

“Lá está o perímetro vermelho, aqui está o perímetro cinza”, diz um gendarme na praça Palais Royal, em Paris, onde a restrição de acesso às margens do Sena entrou em vigor oito dias antes dos Jogos Olímpicos.

Um grupo de turistas e parisienses tenta passar pelo posto de controle nos portões instalados em frente ao museu do Louvre. Quatro policiais controlam o passe de acesso, na forma de um código QR.

De acordo com um relatório das 11h (06h de Brasília) da polícia, “90% dos usuários conseguiram acessar o perímetro e, entre os 10% de recusas, 98% são pessoas com um passe para a zona vermelha em torno dos locais das Olimpíadas”, que ainda não foi ativada.

Essa área é aberta a residentes, profissionais e visitantes, desde que tenham um comprovante de reserva de um hotel, museu ou restaurante.

Depois de passar pela barreira, é preciso passar por uma rápida revista corporal. Agnes finalmente chega à Rua Rivoli, normalmente movimentada pelo trânsito e agora quase deserta após a proibição do tráfego.

Pauline, uma advogada, ainda não conseguiu obter seu passe, apesar de tê-lo solicitado “há três semanas”.

“Nas primeiras 24 horas, haverá controles com pedagogia, com flexibilidade, mas apenas para residentes e trabalhadores permanentes” da zona cinza, disse o prefeito da polícia da capital francesa, Laurent Nunez.

- “Posso passar?” -

Do outro lado do Sena, em frente à ponte Saint-Michel, as mesmas cenas se repetem.