Nadal vence Norrie e vai às quartas de final em Bastad

O astro espanhol Rafael Nadal, ex-número 1 do mundo e que caiu para o 261º lugar do ranking da ATP, se classificou nesta quinta-feira (18) para as quartas de final do torneio de Bastad, na Suécia, ao derrotar o britânico Cameron Norrie (42º) com um duplo 6-4.

Nadal decidiu participar desta competição sueca por ser disputada no saibro, mesma superfície do seu próximo grande desafio: o torneio olímpico em Paris.

O veterano espanhol não jogava em Bastad desde a edição que venceu em 2005, quando tinha apenas 19 anos.