Na China, Partido Comunista encerra reunião com foco em tecnologia e segurança nacional

"O período atual e futuro é um momento crítico para a promoção abrangente da construção de um país forte e da grande causa do rejuvenescimento nacional com a modernização ao estilo chinês", diz o comunicado. "Desenvolvimento de alta qualidade é a tarefa primordial na construção de um moderno país socialista de forma integral."

O Partido Comunista da China encerrou uma reunião do alto escalão nesta quinta-feira (18) endossando políticas destinadas a impulsionar o poder tecnológico do país e a fortalecer a segurança nacional.

Investidores estrangeiros e os mercados financeiros estavam atentos a possíveis medidas da liderança chinesa para combater a crise no setor imobiliário do país e a fraca confiança dos consumidores que vêm impedindo a China de se recuperar plenamente da covid-19.

O crescimento econômico da China desacelerou para 4,7% na comparação anual do segundo trimestre, à medida que os investimentos no setor imobiliário e as vendas de moradias continuaram a diminuir, apesar de uma série de medidas adotadas por Pequim para incentivar as famílias a adquirir casas.

Notícias recentes da mídia estatal e comunicados oficiais anteriores sugerem que o governo chinês continuará priorizando o investimento em tecnologias e incentivos para que empresas atualizem seus equipamentos e habilidades, em linha com a diretriz do presidente chinês, Xi Jinping, de buscar "desenvolvimento de alta qualidade". Fonte: Associated Press.