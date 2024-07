Ministro israelense desafia Netanyahu e Hamas na Esplanada das Mesquitas

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, um colono de extrema direita conhecido por suas provocações, divulgou nesta quinta-feira um vídeo gravado na Esplanada das Mesquitas de Jerusalém, no qual desafia seu primeiro-ministro, o Hamas e os habitantes de Gaza.

"Vim ao lugar mais importante do povo judeu para rezar pelos reféns, para que voltem para casa, mas não com um acordo de capitulação", declara Ben Gvir nestas imagens, nas quais aparece com a Cúpula da Rocha ao fundo.

Localizada em Jerusalém Oriental, setor da Cidade Santa ocupada e anexada por Israel, a Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar mais sagrado do Islã, está construída sobre o que os judeus chamam de Monte do Templo, o lugar mais sagrado do Judaísmo, ao qual o rabinato proíbe os fiéis de irem para não violar regras de pureza.