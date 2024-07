Manchester United contrata zagueiro francês Leny Yoro, de 18 anos

O jovem zagueiro francês Leny Yoro, que estava no Lille, fechou um acordo com o Manchester United de cinco anos, com mais um ano como opção, anunciaram nesta quinta-feira (18) os dois clubes.

"Com apenas 18 anos, Yoro já participou de 60 jogos pela equipe principal do Lille. Na temporada passada foi incluído no time ideal da Ligue 1, depois de ter ajudado seu clube a terminar em quarto lugar no campeonato", destaca o clube inglês num comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nenhum dos clubes especificou o custo da operação, mas a imprensa estima que poderá chegar a 70 milhões de euros (cerca de R$ 424,2 milhões pela cotação atual), incluindo bônus.