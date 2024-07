Líder comunista do Vietnã entrega temporariamente o poder por motivo de saúde

O líder do Partido Comunista que governa o Vietnã, Nguyen Phu Trong, cedeu temporariamente o poder por razões médicas e será substituído interinamente pelo presidente do país, que costuma desempenhar um papel simbólico, anunciou nesta quinta-feira o partido. Em um comunicado, o gabinete político do Partido Comunista do Vietnã nomeou o presidente To Lam como líder interino do partido e do país, enquanto o secretário-geral, de 80 anos, "se concentrará no seu tratamento ativo". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O texto não revela detalhes sobre os motivos pelos quais Trong necessita de tratamento médico ou o período durante o qual o poder caberá ao atual presidente, no cargo desde maio.

"O gabinete político pede a todo o partido, à população e ao Exército que tenham absoluta confiança na liderança do partido e na direção do país", afirma. O regime comunista do Vietnã atravessa meses tempestuosos, com dois presidentes, vários ministros e empresários afetados por uma ampla campanha anticorrupção. Na estrutura política do regime, o poder cabe ao secretário-geral do Partido Comunista, sendo o presidente a segunda autoridade mais importante, embora com uma posição principalmente simbólica.