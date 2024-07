Kaspersky encerra operações nos EUA depois de proibição do governo

A empresa russa de segurança cibernética Kaspersky afirmou que está encerrando todas as suas operações nos Estados Unidos, poucas semanas depois de o Departamento de Comércio proibir o uso do software da empresa no país.

A Kaspersky "encerrará gradualmente" suas operações nos EUA a partir de 20 de julho, de acordo com um comunicado da empresa de Moscou. Os cargos baseados nos EUA também serão eliminados, disse a empresa, confirmando posteriormente que menos de 50 funcionários seriam afetados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Kaspersky opera nos Estados Unidos há quase 20 anos, contribuindo para as metas estratégicas de segurança cibernética do país, protegendo organizações e indivíduos contra ameaças cibernéticas em constante evolução", declarou a Kaspersky. "A empresa examinou e avaliou cuidadosamente o impacto dos requisitos legais dos EUA e tomou essa triste e difícil decisão, pois as oportunidades de negócios no país não são mais viáveis."