Guirassy, vice-artilheiro da última Bundesliga pelo Stuttgart, assina com Dortmund até 2028

O Dortmund anunciou nesta quinta que a lesão "não requer cirurgia" e os médicos do clube avaliam que Guirassy "estará pronto neste verão" (europeu).

O atacante, nascido na França, seguirá um programa de recuperação isoladamente antes de começar a treinar junto com sua nova equipe.

O Dortmund fechou a contratação de Guirassy depois de cumprir a cláusula de rescisão de 18 milhões de euros (cerca de R$ 108,8 milhões pela cotação atual) de seu contrato, segundo a imprensa alemã.

Com 28 gols marcados em 28 jogos disputados, o guineense foi o vice-artilheiro da temporada passada na Alemanha, atrás do inglês Harry Kane, do Bayern de Munique.