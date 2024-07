Governo trabalhista britânico lança projeto para renacionalizar operadoras ferroviárias

O novo governo trabalhista no Reino Unido anunciou, nesta quinta-feira (18), que apresentou um projeto de lei para renacionalizar progressivamente as operadoras ferroviárias do país, onde a maioria das companhias são privadas, o que era uma promessa há tempos.

"Após anos de resultados ruins e inaceitáveis, o projeto de lei é uma mudança histórica que facilita ao governo retomar para a propriedade pública os serviços ferroviários de transporte de passageiros" anunciou o governo em um comunicado.

O Partido Trabalhista venceu as eleições legislativas de 4 de julho no Reino Unido por uma vitória esmagadora, após 14 anos de governos conservadores.