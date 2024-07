Estudantes de Bangladesh se recusam a negociar com o governo após protestos

Nesta quinta-feira, um grupo de manifestantes incendiou a sede da principal emissora de TV estatal, a BTV, e "muitas pessoas" ficaram presas no seu interior, informou a rede.

O governo ordenou o fechamento indefinido de escolas e universidades para enfrentar as semanas de protestos que apelam à igualdade de acesso aos empregos no setor público.

Os estudantes de Bangladesh se recusaram, nesta quinta-feira (18), a negociar com a primeira-ministra Sheikh Hasina, embora ela tenha prometido justiça após a morte de 18 pessoas em três dias de protestos.

A polícia voltou a disparar gás e balas de borracha para dispersar os manifestantes.

A primeira-ministra Sheikh Hasina condenou o "assassinato" de manifestantes em um discurso transmitido na televisão na quarta-feira e prometeu que os responsáveis seriam punidos.

Mas a Students Against Discrimination, a principal organização por trás dos protestos, classificou as suas declarações como "insinceras" e pediu a seus apoiadores que continuassem com o movimento.