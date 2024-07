Em convenção Republicana nos EUA, Vance lembra infância pobre e critica Biden

A mensagem de J.D. Vance reflete a aposta do partido, que conta com ele para reforçar a sua base na classe trabalhadora branca, parcela do eleitorado que foi crucial para vitória de Donald Trump em 2016. Confortável no palco, ele agitou as delegações e se dirigiu, em particular, a Estados decisivos para eleição.

Vance descreveu a cidade onde nasceu, em Ohio, como um "lugar esquecido por Washington", afirmando que trabalhadores americanos perderam empregos por causa de políticas ruins, que atribuiu a Joe Biden. A lista foi do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta da sigla em inglês), assinado há trinta anos, à abertura do mercado para produtos chineses e a invasão do Iraque, lançada pelo ex-presidente republicano George W. Bush.

O candidato a vice-presidente J.D. Vance foi o grande destaque da terceira noite de Convenção Nacional Republicana. Visto como o futuro para o movimento "Make America Great Again" (MAGA), ele aproveitou o discurso em horário nobre para falar sobre o seu passado difícil, criado em família pobre, com a mãe viciada em drogas e o pai ausente, em mensagem direcionada a um eleitorado que pode ser decisivo.

Em contraste com a sua história, de alguém que veio "do nada", ele descreveu o companheiro de chapa como empresário bem-sucedido que "não precisava da política".

Durante o discurso, ele falou sobre as dificuldades da mãe Beverly Vance, que sofreu com o vício em drogas. Da plateia, ela foi ovacionada pela multidão que gritava "mãe de J.D.". "É sobre mães solteiras como a minha, que lutaram contra falta de dinheiro e o vício, mas nunca desistiram. E tenho orgulho de dizer que minha mãe está aqui. E está há 10 anos sóbria", disse.

Vence ficou conhecido ao narrar a sua história no best seller "Era Uma Vez Um Sonho" ("Hillbilly Elegy", no título original). Quando despontou como figura pública, chegou a dizer que era "Trump Nunca" e comparar o líder republicano a Hitler, mas se converteu ao trumpismo nos últimos anos, tendo sido eleito senador por Ohio, em 2022, com apoio de Donald Trump e nomeado agora seu candidato a vice.

"Este momento não é sobre mim. É sobre todos nós e as pessoas por quem estamos lutando. É sobre o trabalhador do setor automobilístico em Michigan, que se pergunta por que políticos fora de cogitação estão destruindo seus empregos. É sobre o trabalhador da fábrica em Wisconsin", disse ele, prometendo que Trump criaria mais empregos se eleito.

Ao falar sobre o atentado contra Donald Trump no fim de semana, o candidato a vice culpou a retórica dos seus adversários. "Disseram que ele precisava ser parado a todo custo", disse ele, que foi um dos republicanos acusar Joe Biden de incitar o ataque.

A tentativa de assassinato também foi lembrado por familiares do líder republicano. Sua neta, Kai, descreveu a relação com o avô para dizer que a mídia o faz "parecer diferente do que é". E afirmou que foi "de partir o coração" saber que ele foi baleado. "Muitas pessoas fizeram meu avô passar por um inferno."

Donald Trump Jr., filho mais velho do ex-presidente, lembrou a imagem do pai sendo retirado do palco com o rosto ensanguentado - foto essa que estava sendo vendida na Convenção. "Ele se levantou erguendo o punho e disse o quê?". A multidão respondeu com gritos de "lute, lute".

Enquanto apontava o republicano como um símbolo de união, o filho criticava seus adversários, descrevendo a eleição como uma escolha "entre os que querem construir e os que querem destruir o país". "Eles mentiram sobre o conluio com a Rússia, mentiram sobre o computador de Hunter (Biden, filho do presidente). Eles mentiram sobre a aptidão de Joe Biden para o cargo, mentiram sobre a segurança da fronteira", disse Trump Jr, que questionou quem estava no comando da Casa Branca no momento em que as capacidades do democrata, de 81 anos, não colocadas em dúvida. "Quem quer que esteja comandando o show, a única coisa em que eles são eficazes é em perseguir o meu pai", disparou.

Assim como fez nas primeiras noites de convenção, Donald Trump assistiu aos principais discursos da plateia. Ele estava sentado ao lado do governador da Virgínia, Glenn Youngkin, e do senador da Flórida Marco Rubio, ambos cotados para compor o gabinete do republicano em caso de vitória nas eleições.

Trump tem usado um curativo na orelha - que alguns dos seus apoiadores adotaram como sinal de apoio - após ter sido atingido de raspão no atentado ao seu comício. O candidato à Casa Branca falará publicamente pela primeira vez desde a tentativa de assassinato nesta quinta-feira, 18, quando discursa no encerramento do encontro republicano.