De Paul defende Enzo Fernández de críticas por cantos racistas contra seleção francesa

O meia argentino Rodrigo De Paul manifestou apoio nesta quinta-feira (18) a seu companheiro de seleção Enzo Fernández em meio à polêmica provocada por um vídeo transmitido por ele, no qual jogadores da 'Albiceleste' fazem alusão à seleção francesa com um canto denunciado como racista.

"O que posso dizer em defesa de Enzo é que a música existe porque estava lá, porque as pessoas a cantam", disse De Paul ao canal de streaming local Olga. "Você não analisa tanto a música de torcida, você faz [canta] mais em relação a uma brincadeira", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O meio-campista do Atlético de Madrid destacou que consegue "compreender as pessoas que sofreram racismo e não gostam", mas criticou a atitude dos companheiros de Fernández no clube inglês Chelsea, que deixaram de segui-lo no Instagram como forma de repúdio: "É como fazer lenha a partir de uma árvore que caiu", acrescentou.