Candidata de Macron surpreende e é reeleita presidente da Assembleia Nacional

Os deputados franceses reelegeram nesta quinta-feira (18) Yael Braun-Pivet, candidata do presidente Emmanuel Macron, para presidir a Assembleia Nacional, a câmara baixa, que ficou fragmentada em três grandes blocos após as eleições legislativas antecipadas nas quais nenhum partido conseguiu maioria absoluta.

A votação foi precedida por intensas negociações entre os partidos políticos, em meio a um ambiente tenso, enquanto a França se prepara para sediar os Jogos Olímpicos, que começam em 26 de julho.

Braun-Pivet, presidente em exercício da câmara baixa do Parlamento, foi reeleita com 220 votos, contra o candidato comunista André Chassaigne da aliança de esquerda Nova Frente Popular (NFP), que obteve 207, e o da extrema direita Sébastien Chenu, com 141.