Brasil registrou um estupro a cada seis minutos em 2023, indica relatório

Os estupros no Brasil aumentaram 6,5% no ano passado em comparação a 2022, com uma média de um caso a cada seis minutos, enquanto os homicídios diminuíram pelo terceiro ano consecutivo, segundo um relatório publicado nesta quinta-feira (18).

O país registrou 83.988 crimes de estupro em 2023, um recorde desde que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) começou a coletar esses dados em 2011 a partir dos registros policiais.

Em seu relatório anual, o FBSP constata um aumento de 91,5% no número de estupros em relação aos índices de 2011, e um aumento praticamente ininterrupto nos últimos 13 anos.