Brasil congela R$ 15 bi do Orçamento para cumprir meta fiscal

O governo anunciou nesta quinta-feira (18) o congelamento de 15 bilhões de reais em despesas previstas no Orçamento de 2024 com o objetivo de cumprir o arcabouço fiscal.

"Vamos ter que fazer uma contenção de 15 bilhões de reais para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o final do ano", disse aos jornalistas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, em Brasília.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governo divulgará na segunda-feira um relatório com os gastos e receitas do último bimestre, no qual detalhará os cortes.