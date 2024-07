Bolívia demite técnico brasileiro Zago após fracasso na Copa América-2024

A Federação Boliviana de Futebol (FBF) anunciou nesta quinta-feira (18) a demissão do brasileiro Antônio Carlos Zago do cargo de técnico da seleção, após o péssimo desempenho na Copa América dos Estados Unidos-2024.

"A Federação Boliviana de Futebol agradece ao professor Antônio Carlos Zago por sua passagem por #LaVerde. Desejamos a ele os maiores êxitos daqui para frente", afirmou a FBF em suas redes sociais.

Os rumores sobre a saída do técnico de 55 anos começaram a circular logo após a eliminação na Copa América. A Bolívia terminou na última colocação do Grupo C, sem pontos, tendo sofrido 10 gols e marcando apenas um.