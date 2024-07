Biden cancela US$ 1,2 bilhão em dívidas estudantis

Os beneficiados pelo cancelamento de dívidas de US$ 35.000 em média(mais de 190 mil reais) incluem professores, enfermeiros, policiais e socorristas.

O anúncio foi feito no último dia da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, que formaliza a nomeação de Donald Trump para as eleições de novembro.

Biden prometeu aos jovens "nunca deixar de trabalhar para que a educação superior seja mais acessível", apesar da resistência dos republicanos.

No início do ano, Biden apresentou novos planos para reduzir as dívidas estudantis para milhões de americanos, em uma tentativa de conquistar os eleitores jovens.