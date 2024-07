BCE mantém taxas de juros

Cumprindo o roteiro esperado, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juros sem alterações na zona do euro nesta quinta-feira(18), e aguarda números mais tranquilizadores sobre a inflação antes do próximo corte, talvez em setembro.

A taxa sobre depósitos foi mantida em 3,75%, após o corte efetuado na reunião anterior, em junho.

A taxa de refinanciamento e a taxa sobre empréstimos marginais foram mantidas em 4,25% e 4,50%, respetivamente.