Arábia Saudita executou mais de 100 pessoas este ano

A Arábia Saudita executou duas pessoas condenadas por tráfico de drogas, informou o Ministério do Interior nesta quinta-feira (18), elevando o número total de execuções realizadas este ano para pelo menos 106, de acordo com uma contagem da AFP.

A agência oficial de imprensa saudita informou o anúncio do ministério, dizendo que um dos executados era um cidadão saudita condenado por tráfico de anfetaminas e o outro um paquistanês condenado por tráfico de heroína, ambos em Meca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As autoridades retomaram as execuções por delitos relacionados a drogas no final de 2022, após uma pausa de quase três anos.