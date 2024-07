Americano é condenado a 13 anos de prisão na Rússia por tráfico de drogas

De acordo com o gabinete do promotor, o americano “ex-paraquedista e músico” havia sido preso preventivamente em junho de 2023, acusado de organizar um negócio de drogas destinado a jovens.

“Michael Travis Leake foi considerado culpado de (...) venda de narcóticos” e “condenado a 13 anos em uma colônia de regime rigoroso”, informou o serviço de imprensa do tribunal de Moscou no Telegram.

De acordo com a CNN, Michael Travis Leake é um músico e produtor que vive na Rússia há anos.

Sua condenação coincide com a retomada do julgamento do repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, neste caso por espionagem, uma acusação que tanto o repórter quanto seu meio de comunicação negam veementemente.

O julgamento do jornalista está sendo realizado na cidade russa de Ecaterimburgo, nos Urais, onde ele foi preso em março de 2023. Gershkovich pode pegar até 20 anos de prisão.