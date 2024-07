Wall Street fecha sem tendência com Nasdaq no vermelho e recorde do Dow Jones

A bolsa de Nova York fechou nesta quarta-feira (17) sem uma tendência definitiva, com destaque para a queda do índice tecnológico Nasdaq devido ao setor de fabricantes de semicondutores, enquanto o índice principal Dow Jones alcançou um novo recorde.

De acordo com os operadores, o índice industrial Dow Jones continuou sendo beneficiado pela entrada de fundos em ações de outros setores empresariais com baixo desempenho, encerrando o dia com alta de 0,59%, atingindo 41.198,08 pontos. Este é o seu terceiro recorde consecutivo.

Por outro lado, o Nasdaq registrou sua maior perda em um único dia desde 2022, caindo 2,77% e fechando em 17.996,92 unidades. O índice ampliado S&P 500, principal referência dos acionistas, recuou 1,39%, terminando em 5.588,27 pontos.