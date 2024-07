Viúva de bombeiro morto em atentado rejeita ligação de Biden

A viúva de Corey Comperatore, bombeiro morto pelo atirador Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que tentou assassinar o ex-presidente dos EUA Donald Trump, recusou um telefonema de condolências do presidente americano, Joe Biden.

Segundo a imprensa dos EUA, o democrata foi ignorado por conta do posicionamento político de Comperatore, um apoiador incondicional de Trump. "Eu não falei com Biden. Eu não queria falar com ele. Meu marido era um republicano devoto e ele não ia querer que eu falasse com ele", afirmou Helen Comperatore ao jornal Washington Post. "Eu apoio Trump. É nele que vou votar, mas não guardo rancor de Biden. Ele não fez nada de mal ao meu marido. Um jovem de 20 anos desumano é que fez isso."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando Crooks começou a disparar seu fuzil AR-15 do telhado de um prédio próximo ao comício de Trump, Comperatore se lançou sobre sua mulher e filhas para protegê-las. Ele foi atingido na cabeça e morreu no local. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.