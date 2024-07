Vila Olímpica de Paris-2024 abre suas portas

Há uma semana, a Vila tem estado ocupada com os chefes de delegação e suas equipes encarregadas de preparar as boas-vindas aos seus respectivos países.

A abertura da casa dos atletas é um momento simbólico antes do início dos Jogos (26 de julho a 11 de agosto). A partir da meia-noite de quinta-feira, as primeiras delegações poderão tomar posse de suas acomodações.

“Teremos 4.000 funcionários na Vila: os da Paris-2024, empresas com as quais temos contratos, incluindo limpeza e bufê, além de 1.500 voluntários que trabalharão na Vila, principalmente para acompanhar as delegações no dia a dia”, diz Michaud.

Do país anfitrião, a França, apenas a equipe feminina de polo aquático participará do ritual de quinta-feira, com “cerca de trinta pessoas”. Elas serão as primeiras a conhecer o prédio dedicado à delegação local, diz Goubert.

Entre as vantagens de organizar a competição, a França pôde escolher seu prédio, localizado próximo ao restaurante montado na Cité du Cinéma, perto da policlínica da Vila.