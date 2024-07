Tirante surpreende Rublev e vai às quartas em Bastad; Thiago Monteiro elimina Ruud

O argentino Thiago Agustín Tirante, 121º do mundo, foi uma das grandes surpresas nesta quarta-feira (17) ao eliminar o russo Andrey Rublev, oitavo do ranking da ATP e primeiro cabeça de chave, pela segunda rodada do torneio no saibro de Bastad, na Suécia.

Tirante venceu a última partida do dia em três sets, com parciais de 7-6 (7/5), 3-6 e 6-4.

Nas quartas de final, o argentino enfrentará o espanhol Roberto Carballés Baena (54º), que derrotou o cazaque Denis Yevseyev (160º) por 2-6, 6-3 e 6-2.