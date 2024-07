Região espanhola de Aragón se torna oásis europeu para centros de dados

Até pouco tempo, "a região não estava no mapa da conectividade global. Mas hoje sim, todo mundo sabe onde está", enfatiza o especialista em computação na nuvem, que espera que o entusiasmo continue nos próximos anos.

"Aragón tem tudo para se tornar uma região crucial para a nuvem europeia", resume Manuel Giménez, diretor-executivo da Spain DC, uma federação que reúne 170 empresas do mundo dos centros de dados, enormes repositórios onde são armazenadas montanhas de informação utilizada por empresas e particulares.

No final de maio, a gigante americana Amazon anunciou um enorme investimento de 15,7 bilhões de euros (93 bilhões de reais), com sua filial Amazon Web Services (AWS), para aumentar a capacidade de seus três centros de dados na cidade, instalados desde 2022 em áreas industriais com paisagens áridas e rochosas.

A Microsoft fez o mesmo no início de julho, com um projeto de 2,2 bilhões de euros (13 bilhões de reais), elevando seus investimentos totais na região do nordeste da Espanha a 6,7 bilhões (39,5 bilhões de reais).

E, segundo a imprensa espanhola, o grupo Meta, matriz do Instagram e Facebook, planeja imitá-los.