Província argentina é atormentada por invasão de papagaios

Os habitantes de uma província argentina no sul de Buenos Aires vivem uma verdadeira provação devido à invasão de milhares de papagaios escavadores. Segundo as autoridades locais, as campanhas de ruído, lasers e outros métodos de intimidação se mostraram ineficazes.

Em Hilario Ascasubi, 750 km ao sul da capital argentina, uma interminável fileira verde pode ser vista nos cabos elétricos. São os milhares de pássaros que atormentam os quase 8 mil habitantes do local com seus barulhos.

As pilhas de excrementos deixadas nas ruas são o pesadelo de vizinhos e motoristas cujos para-brisas são alvos perfeitos para papagaios.