'Projeto 2025', o programa ultraconservador que promete uma 'revolução' nos EUA

Em particular, planeja reformar o status do funcionário federal, até agora protegido de alternâncias de poder político, o que poderia permitir a Trump, se retornar à Casa Branca em 2025, posicionar ultraconservadores leais em cargos estratégicos.

Com o título "Projeto 2025", este plano de 887 páginas foi elaborado pela Heritage Foundation, um 'think tank' conservador altamente influente em Washington.

O texto propõe também a reestruturação das agências federais para centralizar o poder Executivo na Casa Branca e assim permitir a implementação de uma política muito conservadora em questões que vão da imigração ao aborto.

Os opositores do ex-presidente republicano denunciam o projeto como uma compilação de ideias autoritárias e de extrema direita.

Entre as medidas mais criticadas estão a criação de uma "vigilância do aborto" por parte dos governos estaduais, a proibição da pílula abortiva utilizada na maioria das interrupções voluntárias da gravidez e a limitação do uso da pílula do dia seguinte.