Polícia suspeita de ação deliberada em envenenamento coletivo em hotel de Bangcoc

A motivação do crime está vinculada a uma dívida de milhões de bahts tailandeses (um milhão bahts equivale a 28.000 dólares, 152.000 reais), segundo o policial.

Os corpos de seis pessoas de origem vietnamita (três homens e três mulheres com idades entre 37 e 56 anos) foram encontrados na terça-feira (16) em uma suíte do hotel 'Grand Hyatt Erawan Bangkok', no centro da área turística da capital tailandesa.

Quatro pessoas eram vietnamitas, informou o Ministério das Relações Exteriores deste país, e duas tinham cidadania americana.