Noboa adverte máfias no Equador: 'estão com as horas contadas'

O presidente do Equador, Daniel Noboa, afirmou nesta quarta-feira (17) que as máfias do narcotráfico "estão com as horas contadas" no país, imerso em uma crise de violência resultante das disputas de poder entre as gangues criminosas.

"Não se surpreendam se o que vem for drástico, apenas se preparem, porque as máfias estão com as horas contadas", declarou Noboa à imprensa durante um evento na cidade de Durán, próxima ao porto de Guayaquil (sudoeste) e um dos focos da violência.

Desde a madrugada desta quarta-feira, cerca de 1.100 agentes - entre policiais e militares - foram destacados em áreas conflituosas de Durán, realizando revistas nas ruas e buscas em residências.