Líder democrata no Senado pede para Biden desistir e cresce pressão por troca na chapa, diz TV

Em reuniões separadas Schumer e Jeffries disseram ao presidente que sua candidatura coloca em risco a capacidade do Partido Democrata de controlar qualquer uma das casas do Congresso no próximo ano. Os líderes do Senado e da Câmara discutiram as preocupações de que Biden poderia privá-los de ter maioria no legislativo, abrindo caminho dos republicanos para aprovar seus projetos, disseram pessoas informadas sobre as conversas, que falaram sob condição de anonimato ao The Washington Post.

Os líderes democratas divulgaram apenas declarações curtas após as reuniões, reconhecendo que elas ocorreram, mas dizendo pouco ou nada sobre o conteúdo. A campanha de Biden e a Casa Branca também não forneceram resumos públicos das reuniões.

O debacle na campanha do presidente à reeleição começou com o desempenho desastroso no primeiro debate contra Donald Trump, no fim do mês passado. Os esforços de Biden, que insiste ser o mais qualificado para vencer o republicano, tem surtido pouco efeito para responder às preocupações do próprio partido.