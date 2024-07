Inter perde para o Rosario Central (1-0) na ida dos playoffs da Sul-Americana

O Internacional perdeu para o argentino Rosario Central por 1 a 0 no jogo de ida dos playoffs de classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, disputado na noite desta terça-feira (16), no estádio Gigante de Arroyito, na cidade de Rosário.

O colombiano Jaminton Campaz marcou o gol da vitória do time argentino no início do segundo tempo (49').

Ibarra chutou de longe para o meio onde Campaz aproveitou um vacilo de Rômulo e avançou sozinho para definir na saída do goleiro Rochet.