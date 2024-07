Influente congressista democrata Adam Schiff pede a Biden que retire candidatura

Schiff, um democrata importante no Congresso, elogiou Biden, mas disse que duvida que o mandatário de 81 anos possa derrotar seu rival republicano, Donald Trump, a quem qualificou de ameaça para "as bases" da democracia.

O californiano é um dos membros mais influetes do partido. Foi presidente do comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes quando os democratas tinham a maioria em 2019 e se tornou famoso como promotor durante o primeiro julgamento de impeachment do então presidente Trump.

Schiff também manifestou a preocupação do partido com a saúde e a acuidade mental de Biden, sobretudo desde seu péssimo desempenho em um debate televisionado contra Trump em junho no qual ele ficou confuso várias vezes.

Mas Biden insistiu que tem a intenção de seguir na corrida, porque está convencido de que é a melhor pessoa para derrotar Trump.