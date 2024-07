Incêndio em centro comercial na China deixa pelo menos 16 mortos

As operações foram concluídas às 3h00 (16h de quarta em Brasília), segundo o quartel dos bombeiros e socorristas da cidade de Zigong, no estado de Sichuan (sudoeste).

Os socorristas conseguiram resgatar 30 pessoas do local. O incêndio começou no início da tarde em um centro comercial situado na base do edifício de 14 andares.

Em janeiro, pelo menos 39 pessoas morreram em um incêndio de uma loja no centro do país. De acordo com as autoridades, o incêndio começou no porão quando operários "infringiram normas" durante o trabalho.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu que se aprendesse com o acontecimento para evitar novas tragédias.

No mesmo mês, um incêndio em um prédio residencial deixou pelo menos 15 pessoas mortas e, cinco dias antes, 13 estudantes morreram em um incêndio no dormitório de um internato.