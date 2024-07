Homem é condenado a oito meses de prisão por insultos racistas a Vini Jr. e Rüdiger

"O tribunal decretou a pena de oito meses de prisão contra o acusado e a não participação no fórum citado por 20 anos", acrescentou a equipe, especificando que o homem não ficará preso em troca de participar de "um programa de igualdade de tratamento e não discriminação".

O condenado, utilizou "diversos pseudônimos no fórum da edição digital do jornal Marca, dirigiu graves ataques e insultos racistas contra nossos jogadores Vinícius Júnior e Antonio Rüdiger", declarou o Real Madrid em comunicado.

Um tribunal espanhol determinou uma pena de oito meses de prisão a um homem que proferiu insultos racistas aos jogadores do Real Madrid Vinícius Júnior e Antonio Rüdiger, em um fórum digital de um jornal esportivo, informou o clube merengue nesta quarta-feira (17).

"Esta é a segunda condenação criminal pelos insultos racistas recebidos pelos jogadores do Real Madrid", adicionou.

Há um mês, três torcedores do Valencia já haviam sido condenados a oito meses de prisão por proferir insultos racistas contra Vini Jr. em uma partida disputada no estádio do Valencia um ano antes, episódio que gerou polêmica e indignação internacional.

Estes incidentes abriram um debate na Espanha, país em que os casos de racismo nos estádios já eram frequentes, mas que afetavam particularmente o atacante brasileiro do time merengue.