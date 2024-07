EUA vence Sérvia em amistoso de preparação do basquete para Jogos de Paris

As estrelas do basquete norte-americano atropelaram a Sérvia (105-78) nesta quarta-feira (17), em Abu Dhabi, num jogo de preparação para os Jogos Olímpicos, onde as duas seleções dividirão um grupo na primeira fase.

Stephen Curry foi o cestinha de sua equipe com 24 pontos. O outro pilar da vitória foi LeBron James, de modo que o 'Team USA' obteve uma vitória mais convincente do que a de segunda-feira contra a Austrália (98-92).

A Sérvia contou com Nikola Jokic (16 pontos, 11 rebotes), que sentiu a ausência de Bogdan Bogdanovic, que foi novamente poupado pelo técnico, pensando nos Jogos de Paris.