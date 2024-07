Democratas querem acelerar nomeação de Biden como candidato

O grupo encarregado de organizar a Convenção Nacional Democrata anunciou que se reunirá na próxima sexta-feira para discutir uma possível votação virtual. Entretanto, “nenhuma votação virtual começará antes de 1º de agosto”, ressaltou o grupo organizador em carta entregue aos democratas, à qual a AFP teve acesso. “Não haverá precipitação”, afirma a carta.

Líderes democratas consideram necessário que a votação virtual comece antes do dia 7 de agosto, prazo estabelecido pelo estado de Ohio para a apresentação de candidaturas. Alguns membros do partido, no entanto, estão descontentes com a antecipação da votação e vão manifestá-lo em carta.

