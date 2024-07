China suspende negociações nucleares com EUA por vendas de armas a Taiwan

A China afirmou nesta quarta-feira (17) que suspendeu as negociações com os Estados Unidos sobre o controle e a não proliferação de armas nucleares em resposta às vendas de armas do país americano à ilha de Taiwan.

Os Estados Unidos e a China mantiveram raras negociações sobre esta questão em novembro, como parte de uma estratégia para melhorar as relações antes de uma cúpula entre os seus respectivos presidentes, Joe Biden e Xi Jinping.

Mas não foram anunciadas novas discussões desde então e, segundo uma fonte da Casa Branca em janeiro, a China não respondeu às suas propostas sobre "redução de riscos".