Carne de cobra, alternativa para uma dieta rica em proteínas

As cobras podem tolerar temperaturas altas e a seca, se reproduzem rapidamente e crescem mais rápido do que outras fontes de proteína animal, consumindo menos comida.

A demanda de carne cresce a nível mundial, apesar da pegada de carbono associada à pecuária tradicional. Embora muitos apontem as dietas vegetarianas como a melhor alternativa, alguns especialistas acreditam que os répteis não têm sido suficientemente considerados.

Em um criadouro no centro da Tailândia, milhares de serpentes amontoam-se enroladas em recipientes. Os criadores vendem a sua pele robusta às grandes marcas de moda europeias, mas alguns cientistas e atores da indústria acreditam que o verdadeiro valor destes répteis pode ser encontrado na sua carne.

Seus autores passaram um ano estudando cerca de 5.000 serpentes pítons-reticuladas e birmanesas em dois criadouros comerciais no Vietnã e na Tailândia.

Os investigadores estimam que existam pelo menos 4.000 criadouros de serpentes só na China e no Vietnã, que produzem vários milhões de cobras, principalmente para a indústria da moda.

"É um desperdício total", lamenta o homem em seu criadouro em Uttaradit, no centro da Tailândia. "Não há mercado para a carne de cobra", acrescenta.

Emilio Malucchi, um italiano que vive na Tailândia há mais de quatro décadas, administra um criadouro com 9 mil pítons. No entanto, a maior parte da sua carne é descartada ou vendida a preços baixos para explorações piscícolas.

Elas também se reproduzem mais rapidamente, explicou Aust, que acrescentou que as pítons fêmeas põem entre 50 e 100 ovos por ano.

Além disso, a sua dieta, baseada em restos de galinhas e roedores caçados na natureza, gerava melhores retornos econômicos do que os proporcionados às aves, ao gado ou mesmo aos grilos.

"Elas podem sobreviver meses sem comida ou água e não perdem a forma", diz Patrick Aust, diretor do Instituto Africano de Herpetologia Aplicada e um dos autores do estudo.

Embora ele próprio não hesite em comer as suas serpentes, admite que é preciso "educar as pessoas sobre as possibilidades que este réptil oferece".

As cobras selvagens são consumidas há muito tempo no sudeste asiático, mas sua carne, com textura semelhante à de frango e baixa em gordura saturada, ainda não atraiu interesse internacional.

O impacto climático da pecuária tem sido amplamente documentado. Especialistas em mudança climática da ONU afirmam que a carne de gado, especialmente a bovina, é "o alimento com maior impacto no meio ambiente".